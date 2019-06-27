تفقد سير العمل في مقر المحكمة العمالية الجديد برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

تفقد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، مقر المحكمة العمالية الجديد في مقر مركز الخدمة «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، في منطقة المعمورة برأس الخيمة.

والذي جرى نقل المحاكم العمالية إليه، بموجب القرار رقم 13 لسنة 2019 الصادر من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.واطلع الخاطري خلال الزيارة على تجهيزات ومرافق مبنى المقر الجديد للمحكمة العمالية، وعلى آلية إجراءات سير العمل، موجهاً الموظفين إلى ضرورة التركيز على المتعاملين وإسعادهم، والسعي إلى تقديم كافة الخدمات لهم بكل سهولة وسرعة لهم، لافتاً إلى أن افتتاح المحكمة العمالية الجديدة في مارس الماضي ساهم في تسهيل إجراءات العمال في ظل تواجد الجهات المعنية بنفس الموقع.