استعراض استراتيجية أبوظبي للطاقة خلال مؤتمر في دبلن

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في الإمارة، في الدورة الرابعة من المؤتمر العالمي لكفاءة الطاقة والتي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة يومي 24 و25 يونيو في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث استعرضت الدائرة التوجهات الاستراتيجية طويلة الأمد التي تعتمدها إمارة أبوظبي في هذا القطاع الحيوي.

وشاركت الدائرة في المؤتمر الدولي بوفد ترأسه المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، حيث استعرض أمام أبرز قادة القطاع عالمياً جهود الدائرة ومشاريعها الرائدة في تحقيق كفاءة الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة، والتي تتماشى في مجملها مع مستهدفات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وشهدت القمة حضور ليو فرادكار رئيس الوزراء الأيرلندي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ومارك مينيزيس وكيل وزارة الطاقة الأمريكية، وتشانغ يونغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهينادي زوبكو نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التنمية الإقليمية والبناء والإسكان.

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «رؤى السياسة العالمية»، سلّط محمد جمعة بن جرش الفلاسي الضوء على مشهد الطاقة في أبوظبي والاتجاهات المستقبلية للقطاع، وخريطة الطريق التي تعتمدها الدائرة لتطويره.

وقال محمد الفلاسي: «تمثل الدورة الرابعة من المؤتمر العالمي لكفاءة الطاقة المنصة المثالية لتبادل الخبرات والرؤى وإبراز دور أبوظبي في قطاع الطاقة أمام نخبة من كبار اللاعبين الدوليين وصناع القرارات والسياسات في قطاع الطاقة العالمي».