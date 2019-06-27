وفد حكومي من شينتشن الصينية يطلع على تجارب رائدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الإمارة ماضية في جهودها لتحقيق ريادتها على مختلف الأصعدة عبر تعزيز شراكاتها الخارجية مع المدن العالمية تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تأسيس علاقات بناءة واستخلاص أفضل الممارسات من أكبر مدن العالم، وبما يدفع نحو ترسيخ مكانة إمارة دبي العالمية كوجهة اقتصادية واستثمارية جذابة.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً رفيع المستوى لحكومة مدينة شينتشن الصينية يتقدمه واي جونج واونج نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي لمقاطعة كوانغ دونغ أمين لجنة الحزب الشيوعي لمدينة شينتشن، والذي يزور دبي حالياً في زيارة رسمية لمدة يومين، يطلع خلالها الوفد على خبرات حكومة دبي في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والقطاع المالي، والصناعة ودعم الشركات الناشئة.

وذلك تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المدينتين والتي وقعت في شهر ديسمبر الماضي. وتعتبر شنتشين صورة مصغرة وانعكاساً حياً للإنجازات العظيمة التي حققتها الصين بعد تطبيقها لسياسة الانفتاح على دول الخارج.

حيث تتميز شنتشين بثلاثة قطاعات رئيسية ألا وهي قطاع الصناعة ذات التكنولوجيا العالية والحديثة وقطاع نقل وتوزيع البضائع إلى جانب القطاع المالي إضافة إلى كونها أكبر قاعدة لإنتاج أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات في الصين.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية الزيارة لاستعراض تجربة دبي والتعرف عن قرب على إمكاناتها الواعدة وإنجازاتها في مجال الأعمال والابتكار، خاصة وأنها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية الصينية تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام المدينتين لتعزيز أطر التعاون المثمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي فضلاً عن الخدمات اللوجستية والتبادل التجاري، والتي تبرز اليوم كمساهم رئيس في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي.

لقاء عمل

والتقى عبد الله البسطي في أبراج الإمارات واي جونج واونج والوفد المرافق له، بحضور سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وحمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعبد الله العور الرئيس التنفيذي لـمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

حيث تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المدينتين، وتنويع مساراتها بما يخدم أهدافهما التنموية وكيفية توثيق الروابط الاقتصادية القوية التي تجمع بين الإمارات والصين، لاكتشاف مزيد من الفرص لعقد شراكات جديدة بين الطرفين.

زيارات

وخلال اللقاء، زار الوفد الصيني مؤسسة دبي للمستقبل والمسرعات الحكومية ومنطقة 2071 وبرج خليفة، حيث تعرّف على أبرز المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز المقومات التنافسية لإمارة دبي، تماشياً مع خططتها الاستراتيجية ورؤيتها الرامية إلى تبوؤ مراكز الصدارة على كافة مؤشرات التنافسية.

كما ثمن الوفد المبادرات والخدمات الريادية والمبتكرة التي تطلقها حكومة دبي بهدف تحقيق السعادة للمقيمين في الإمارة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومواتية للأعمال والاستثمار.

مكانة

قال واي جونج واونج نائب أمين لجنة الحزب الشيوعي لمقاطعة كوانغ دونغ أمين لجنة الحزب الشيوعي لمدينة شينتشن: «تحظى دبي بمكانة عالمية مرموقة كأحد المراكز الاقتصادية الواعدة، كما تعد تجربتها التنموية نموذجاً يحتذى في تسخير إمكانات التكنولوجيا المتقدمة لدفع مسيرتها، ونحن سعداء بتوطيد روابطنا مع هذه المدينة الحيوية لتأكيد رغبتنا المشتركة في توسيع أطر التعاون على جميع المستويات وتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين كلتا المدينتين».