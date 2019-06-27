4121 مركبة كهربائية وهجينة تعزز التنقل الأخضر بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

نجحت دبي في تعزيز مفهوم التنقل الأخضر في الإمارة من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة عززت هذا التوجه وترجمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وبحسب أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن عدد إجمالي المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي وصل إلى 4 آلاف و121 مركبة، من ضمنها 3 آلاف و624 مركبة هجينة و497 سيارة كهربائية حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وعدد المركبات الكهربائية والهجينة سيرتفع بحلول عام 2020 في إمارة دبي، مع بداية توفير سوق محلي للمركبات الهجينة والسيارات الكهربائية، وتوفر الموديلات المتنوعة.

وأسهمت الحوافز والتسهيلات لتعزيز اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة في زيادة الوعي بهدف تشجيع التنقل الأخضر المستدام، ما دفع عجلة التنفيذ الفعّال وتشجيع اقتناء المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية. وتجري حالياً دراسة نسخة جديدة من الحوافز التي من شأنها تحقيق المستهدفات وجعل دبي مدينة مستدامة ذكية مبتكرة.

مبادرة

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «الشاحن الأخضر» لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث يتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في توفير محطات شحن السيارات الكهربائية للجمهور في جميع أنحاء دبي، حيث لم يكن في دبي سوى عدد محدود من السيارات الكهربائية نظراً لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لشحن هذا النوع من السيارات.

ومن هذا المنطلق أخذت الهيئة زمام المبادرة بصفتها المزود الحصري للكهرباء في دبي، وأنشأت البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول 2021، إلى جانب خفض الانبعاثات الأخرى.

هدف

ووضع المجلس الأعلى للطاقة بدبي هدفاً للهيئات الحكومية يتمثل في إدخال السيارات الهجينة والكهربائية إلى أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من إجمالي السيارات المشتراة أو المؤجرة سنوياً ابتداءً من عام 2016، بحيث تصل نسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2 % بحلول عام 2020، مع مواصلة النمو لتصل إلى 10% بحلول عام 2030، بما يدعم استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدف إلى تقليل هذه الانبعاثات من قطاع النقل والمواصلات.

حملة توعية

كما أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي في أكتوبر 2018 حملة توعية لزيادة أعداد السيارات الكهربائية في إمارة دبي، تحت مسمى «إي - سيارة» (E-Sayyara) - السيارة الكهربائية، وتم الإعلان عن ذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وكان الهدف منها تشجيع المقيمين في دبي على الانضمام لمبادرة «القيادة النظيفة».

حوافز

وعززت هيئة كهرباء ومياه دبي انتشار المركبات الكهربائية في إمارة دبي، حيث وفرت خدمة شحن السيارات الكهربائية للمستخدمين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة مجاناً، كما قامت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتقديم الحوافز التي شملت تخصيص مواقف من دون رسوم مخصصة للسيارات الكهربائية، والإعفاء من رسوم الهيئة عند تسجيل أو تجديد المركبات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق سالك، ومنح لوحات مميزة لهذه المركبات.

وتخطط هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتحويل 50 % من أسطول مركباتها إلى مركبات هجينة بحلول عام 2021، وقامت كذلك بإدخال 50 مركبة ليموزين كهربائية للعمل في مطار دبي الدولي عام 2018.

10 %

وعملت هيئة كهرباء ومياه دبي مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى، مثل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومطارات دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، من أجل إنجاح مبادرة الشاحن الأخضر، وتدرس هذه الجهات معاً حزماً من المزايا التحفيزية للترويج لاستخدام السيارات الكهربائية.

إضافة إلى وضع هدف للعديد من الهيئات الحكومية في دبي لزيادة عدد السيارات الهجينة والكهربائية في أساطيلها، بما يحقق هدف إمارة دبي بأن تصل السيارات الكهربائية والهجينة في دبي إلى 10% بحلول 2030.

وتوفر الهيئة حالياً خدمة الشحن بالمجان لمالكي السيارات الكهربائية المسجلة في مبادرة الشاحن الأخضر لغاية 31 ديسمبر 2019، وتقدم هيئة الطرق والمواصلات لمالكي السيارات الكهربائية المواقف المخصصة بالمجان، والإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقة سالك، وتركيب ملصق خاص بالسيارات الكهربائية على لوحة الأرقام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع هيئة الطرق والمواصلات.