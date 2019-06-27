القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تناقش التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت اللجنة المنظمة للدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين، عن انعقاد القمة في دورتها لهذا العام تحت شعار «تقنيات مبتكرة لاقتصاد مستدام»، وذلك يومي 20 و21 من أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وذلك بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية، وفعاليات «الأسبوع الأخضر» في دورته السادسة.

وتناقش القمة محاور متعددة تشمل آليات التنمية المستدامة ومنظومة التعاون الدولي للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي والحلول الخضراء المبتكرة لبناء مستقبل اخضر مستدام في جميع القطاعات.

اجتماع

وكانت اللجنة المنظمة للدورة السادسة من القمة قد عقدت اجتماعا تحضيريا ترأسه سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

حيث تم استعراض الأجندة والمحاور الرئيسية للقمة المقبلة، والتي تركز على دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني الأنظمة الخضراء وأحدث الابتكارات.

حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، وعبد الرحيم سلطان، مدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعدد من أعضاء اللجان المعنية بتنظيم الحدث، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بدبي.

طاقة نظيفة

وقال سعيد الطاير: «يأتي تنظيم القمة تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنمية المستدامة في الدولة، و التي تشكل جانباً محورياً من مئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى أن تصبح الإمارات أفضل دولة في العالم ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021».