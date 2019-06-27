تشديد الرقابة على شركات المبيدات الحشرية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة، أمس، عن تشديد الرقابة على شركات المبيدات الحشرية وخدماتها، مشيرة إلى إصدار التعميم رقم (3) لسنة 2019 وفـــقاً للقــرار الوزاري رقم (16) لسنة 2019 بشأن نظام الإعلانات عن المبيدات الصادر من وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف إلزام منشآت تداول المبيدات ومؤسسات الدعاية والإعلان بعدم إصدار أي مادة إعلانية دعائية لمنشآت تداول المبيدات ما لم تكن هذه المنشآت لديها التصريح المسبق الصادر من إدارة الصحة العامة.

قرار

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة، أن القرار الجديد يأتي بهدف تشديد الرقابة على الشركات التي تمارس نشاط رش المبيدات الحشرية، للحد من خطورة الاستخدام العشــوائي لتلك المبيدات، من خلال إلزام هذه الشركات العاملة في المجال باستخراج شهادة مزاولة المهنة الصادرة عـــن إدارة الصحة العامة في البلدية، لتنظيم السوق من الشركـــات المــخالفة وتفادياً لتعرضها للمخالفة أو المساءلة القانونية.

وأشار إلى أن بلدية رأس الخيمة تحرص على التواصل مع وزارة التغير المناخي والبيئة، للاطلاع على أنواع المبيدات المصرح بها والتي لا تؤثر سلباً على صحة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن مخـــتبر الدائرة يقوم بتصنيف عينات المبيدات في تلك الشركات قبل استـــخدامها في المنازل أو غيرها من المواقع ذات العلاقة.

تعميم

وأوضحت شيماء محمد الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن إصدار تعميم رقم (3) لسنة 2019، يهدف إلى تنظيم إعلانات المبيدات في رأس الخيمة، ومراقبة نوعية المبيدات المتداولة، والتأكد من أن الإعلان غير مضلل أو يحث على الاستهلاك غير الملائم أو المفرط.

حيث يحظر الإعلان عن المبيد إلا بعد الحصول على التصريح اللازم، وأن تكون إعلانات المبيدات مطابقة للمواصفات وشروط تداولها، وألا تتضمن أي معلومات غير صحيحة عن المبيد واستخداماته، أو يحتوي على أي دلالة أو إشارة أو شعار مزور أو مقلد تعود ملكيته لجهة أخرى.

وأشارت إلى أن التعميم يتضمن لائحة جزاءات يتم تطبيقها على كل من يخالف تلك القرارات بتوقيع الغرامات المنصوص عليها، ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أن تلك القرارات تهدف إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لضمان الصحة والسلامة العامة وإحكام الرقابة على شركات الدعاية والإعلان لتداول المبــيدات الحشرية، بالإضافة لتعزيز دور دائـــرة البلدية في التواصل مع الجمهور عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة وأيضاً من خلال رقم التواصل والخاص بالشكاوى والاقتراحات (0561777667).