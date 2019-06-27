«نسائية دبي» تقدم برامج صيفية جاذبة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أطلقت جمعية النهضة النسائية في دبي، برامجها الصيفية التي اعتمدتها لبيئة مهارية جاذبة ومثمرة، وقدم ممثلاً عنها كلاً من مركز النهضة الديني الثقافي ومركز النهضة للفنون ومركز حور للفتيات وفرع حتا برامج صيفية مدروسة وحافلة بالمرح ومحققة لغايات الجمعية العليا في دعم مواهب الطفولة واستثمارها، وتستمر برامج صيف 2019 بالجمعية حتى 25 يوليو المقبل.

وتضم برامج إثرائية وثقافية ومهارية وتوعوية عديدة ، في الفنون والثقافة والدين ، وعلوم السنع، والرياضة وبرامج ريادة الأعمال للناشئة، إلى جانب الترفيه واللعب، ويشارك في تنفيذ البرامج مدربات ومدربون تم اختيارهم كمختصين في علم نفس الطفل والتدريب الفعال التربوي والمهاري.

كما أعلن مركز حور للفتيات عن برامج ثرية تحت شعار «إبداع وإنجاز» وتقدم حزمة من المهارات الإبداعية وفي ترسيخ الأخلاق والتميز بين مجتمع الفتيات المشاركات، وتوفير أجواء تنافسية ممتعة في البرنامج.

ويحوي البرنامج فنوناً يدوية مثل عمل قبعة على النول، ولوحة فنية زيتية، وجدارية للمنزل، وطباعة على الشمع، والرسم بالأزرار في لوحة فنية، بالإضافة إلى الخياطة، وصنع حقائب اليد بالأكسسوارات وتنسيق الزهور وصنع الأكسسوارات، وصناعة الدخون، كما يضم برامج توعوية وتثقيفية، مثل ورشة تدريبية عن فسيولوجية الجمال، وورشة عن يوغا الوجه، روتين الاهتمام بالبشرة، ومحاضرة بعنوان: «لا لعمليات التجميل»، وورشة بعنوان: «إنشاد»، و«الخيال الإبداعي»، والتمثيل المسرحي.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية:«أن الجمعية تحرص على تقديم برامج ومبادرات ضمن أهدافها الاستراتيجية لدعم مواهب الطفولة واستثمارها».