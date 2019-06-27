بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي لسلامة الغذاء

المصدر: دبي - البيان

احتفلت بلدية دبي باليوم العالمي لسلامة الغذاء في سيتي ووك، أمس، وذلك في إطار ضمان السلامة الغذائية، والسعي الحثيث في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدية من خلال تعزيز الثقة بسلامة الغذاء، ونظمت البلدية حملة «معاً لسلامة الغذاء» تزامناً مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة للاستمتاع بإجازة صيف سعيدة، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية سلامة الغذاء أثناء الصيف وحمايته من التلوث بغرض الحفاظ على صحة الفرد.

وقد كانت شركة «مراس اف اند بى كونسبتس» الداعم الأساسي لهذه الحملة من خلال إقامة أنشطة تفاعلية ومسابقات ممتعة لحث المشرفين الصحيين على التقييد بمعايير سلامة الغذاء في المؤسسات الغذائية. كما تم نشر نصائح توعوية في مطاعم سيتي ووك لتوعية المستهلك عن كيفية الحفاظ على سلامة غذائهم.