أحمد بن سعيد: الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات «قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، في الفترة بين 5 - 6 نوفمبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم راعي القمة:

«إن الإمارات أنجزت الكثير على طريق تحقيق رؤيتها بأن تصبح دولة صديقة لأصحاب الهمم، وهذه القمة تأتي ضمن هذا الإطار بهدف تشارك العقول والخبرات وأفضل الممارسات وترجمتها إلى واقع عملي ملموس يتيح لنحو مليار إنسان، لديهم نوع معين من الاحتياج للمساعدة، فرصة الوصول إلى الوجهة التي يريدونها بسهولة ويسر».

وأضاف سموه: «القمة تستهدف تسليط الضوء على متطلبات هذه الشريحة أثناء سفرهم وتنقلهم من مكان لآخر.

وبالتالي العمل على توفيرها لجعل الأماكن والمرافق التي يستخدمونها أو يقصدونها مثل الفنادق والمنتجعات والمطارات ووسائط النقل والاتصال ومراكز التسوق والشواطئ والمتنزهات والمتاحف متاحة أمامهم وتلبي احتياجاتهم، نحن نؤمن أنه عمل كبير وقد بدأناه منذ زمن وبالتالي نسعى لأن تصبح القمة مع الوقت جزءاً من رؤيتنا لخلق أكبر تجمع دولي يعمل لتوفير وضمان حقوق هذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا العالمي بالتنقل والاستمتاع بمباهج الحياة، للوصول في نهاية المطاف إلى جعل مدن العالم صديقة لأصحاب الهمم».

وتهدف القمة التي تقوم مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري بدعمها كشريك الوجهة السياحية، وتقام في عامها الأول تحت عنوان «لنجعل جميع المدن صديقة للسياح من أصحاب الهمم» إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها نحو مليار إنسان، خلال تنقلهم كمقيمين أو زوار أو سياح في مدن العالم، وضرورة تعزيز التشريعات والقوانين والبنى التحتية والخدماتية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

وبهذه المبادرة تمضي الإمارات قدماً في جهودها الرامية إلى أن تصبح إحدى افضل دول العالم وأكثرها تقديماً للخدمات والتسهيلات التي تمكن أصحاب الهمم، وتتيح لهم الفرص لخدمة انفسهم ومجتمعاتهم واكتشاف طاقاتهم المتنوعة.

وتسير دبي بخطى دؤوبة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020 وتعمل جميع الجهات المعنية في الإمارة للوصول إلى هذه الهدف من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات ذات الصلة وتطويع الحلول الذكية لتوفير افضل الخدمات لهذه الشريحة، خاصة مع استهداف دبي استقبال 25 مليون سائح في العام 2025.

وحسب تقدير منظمة الصحة العالمية فإن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى أجهزة مساعدة تتراوح من الكراسي المتحركة إلى تقنيات الاتصالات، سوف يتضاعف من 1 مليار في الوقت الراهن إلى 2 مليار نسمة بحلول عام 2050 نتيجة التقدم في العمر والمشاكل الصحية وغيرها من العوامل الأخرى.

وسيشارك في القمة التي تقام بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم 2019 ويقام في الفترة ما بين 5 - 7 نوفمبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حشد من كبار المسؤولين الدوليين والخبراء المعنيين في القطاعين العام والخاص الذين سوف يتطرقون في كلماتهم إلى تجربة بلدانهم ونجاحها في توفير الموظفين المتخصصين والبنى التحتية الصديقة والتسهيلات والخدمات المتنوعة.