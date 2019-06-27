ندوة تناقش مخاطر المخدرات على الأسرة والمجتمع

المصدر: خورفكان - عائشة الكعبي

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أمس، انطلاق الندوة الحوارية لليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تنظمها إدارة شرطة خورفكان تحت عنوان «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات» بهدف تحقيق رؤية وزارة الداخلية بتعزيز الوقاية من الجريمة من خلال الجهود التوعوية الأمنية الرامية إلى محاربة آفة المخدرات، حيث ناقشت الندوة مخاطر المخدرات على الأسرة والمجتمع.

حضر الندوة العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة خورفكان، والمقدم ماجد العسم مدير مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، والمستشار إبراهيم الدبل رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج خليفة للتمكين، وعبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان ومديرو وممثلو الدوائر الحكومية وجمع غفير من أولياء الأمور.