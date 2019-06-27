علي بن علوان يثمّن جهود «الداخلية» في التصدي للمروجين المخدرات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة جهود وزارة الداخلية عامة وإدارة مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة على وجه الخصوص في التصدي لعمليات الترويج للمخدرات وتعاطيها والسهر على أمن وأمان الوطن والمواطن والمقيم.

وشدد خلال احتفال شرطة رأس الخيمة باليوم العالمي للمخدرات المقام تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات» على أن الوقوف سداً منيعاً أمام طرق التهريب والترويج المبتكرة لهذه السموم التي تهدد حياة وسلامة أبنائنا وشبابنا يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية اعتباراً من الأسرة التي يتوجب عليها تحصين النشء وغرس القيم والمبادئ التي تحول دون سقوطه في شرك المخدرات والإدمان.