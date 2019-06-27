إنجاز العمل الميداني للنصف الأول من مسح إنفاق الأسرة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، عن إنجاز المركز، العمل الميداني للنصف الأول من مسح دخل وإنفاق الأسرة في الإمارة.

ولفت إلى قيام 15 باحثاً بزيارة 648 أسرة في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن العينة الإجمالية تستهدف 1296 أسرة مواطنة ومقيمة، و148 أسرة جماعية، و14 تجمع عمال موزعة على مستوى الإمارة، فيما سيكرم مسؤولو العمل الميداني في المركز، الأسر المتعاونة والمشاركة في المسح، وتسلمهم هدايا رمزية.

وأضاف أن العمل في المسح يستغرق عاماً كاملاً، وسيستمر حتى شهر يناير 2020، مشيراً إلى أنه من أهم المسوح التي تعنى بدراسة المستويات المعيشية، وذلك للوقوف على مستوى الرفاهية التي ينعم بها المجتمع، من خلال التعرف إلى أنماط دخل وإنفاق الأسر.

وأشار إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة، يهدف إلى توفير العديد من المؤشرات حول خصائص الأسر وأنماط استهلاكها، ومؤشرات عديدة اجتماعية واقتصادية، عن واقع المجتمع، حيث تعتبر هذه المؤشرات أساساً لوضع الخطط والبرامج الإنمائية، التي تستخدم بشكل واسع في تقييم ودراسة مستويات المعيشة.

كما تستخدم نتائج المسح كأساس لوصف وتحليل العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ونوه بأن جميع البيانات الأسرية التي يتم الحصول عليها من خلال المسح، ستحاط بسرية تامة.

ودعا مركز الفجيرة للإحصاء، الأسر المشاركة كافة، للتعاون والمشاركة الإيجابية، مشيراً إلى الأهداف الاستراتيجية لمسح دخل وإنفاق الأسرة، الذي يمثل دعماً كبيراً لراسمي السياسات التنموية في الإمارة بالمجالات كافة.

لافتاً إلى ما سيقدمه لهم من بيانات حديثة ودقيقة، تمثل اللبنة الأساسية للمساعدة على التخطيط الاستراتيجي، وتوفير أعلى معايير الرفاهية، بما يعود بالخير على الجميع في إمارة الفجيرة، تحت ظل القيادة الرشيدة. ووجّه مركز الفجيرة للإحصاء، الشكر إلى الأسر التي تعاونت في إنجاز النصف الأول من المسح، وحث جميع الأسر المتبقية على التعاون في استكمال تنفيذ المسح.