سفارتنا في مدريد تنظم ندوة عن ثقافة التسامح

المصدر: مدريد - وام

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى مدريد بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي «التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية» ندوة بعنوان: «ثقافة التسامح كآلية للتعايش السلمي واستدامة التنمية»، وذلك في إطار أنشطة السفارة للاحتفاء بعام التسامح 2019 وتعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان.

وشارك في الندوة عدد كبير من مسؤولي الحكومة الإسبانية، خاصة من وزارات الخارجية والعدل والصحة والتعليم، إضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعات والأكاديميين من الجامعات الإسبانية، وممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية والكنسية التي لها دور بارز داخل المجتمع الإسباني. ومن جهته سلط ماجد حسن السويدي سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية في كلمته خلال الندوة الضوء على خطوات الدولة منذ نشأتها على كل الصعد.