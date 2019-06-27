شرطة عجمان تطلق حملة «لا للوقوف الخاطئ أمام المساجد»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان حملة «لا للوقوف الخاطئ أمام المساجد» للحد من ظاهرة إيقاف المركبات بشكل يعرقل حركة السير، ويسبب الازدحام في مواقع المساجد أثناء أداة الصلاة وخصوصاً صلاة الجمعة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق، ودعم تحقيق مؤشر سرعة زمن الاستجابة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن إطلاق الحملة جاء بهدف توعية السائقين بأهمية الالتزام بالمواقف المخصصة للمركبات أثناء أداء الصلاة في مساجد الإمارة، لتعزيز مؤشر سرعة زمن الاستجابة في وصول مركبات الطوارئ، والحد من ظاهرة قيام بعض السائقين بإيقاف مركباتهم على جوانب الطرق والأرصفة وخلف المركبات الأخرى، مما يتسبب في إعاقة حركة السير أمام المركبات.