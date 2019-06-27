«دار البر» تقدم برامج توعوية للعمال

المصدر: دبي - البيان

أبرمت جمعية دار البر أول من أمس مذكرة تفاهم، مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، لتقديم الخدمات التوعوية والدعم والمساندة لفئة العمال.مَثّل «دار البر» في توقيع المذكرة محمد سهيل المهيري، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية، فيما مثل اللجنة أحمد المعصم، نائب الرئيس، بحضور الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في الجمعية.

وقال المهيري: تنص المذكرة على أن تتولى «دار البر» تنظيم محاضرات توعوية، دينية ثقافية، للعمال في المناسبات، بالتنسيق مع اللجنة، وتقديم الجمعية الدعم المنشود، مادياً وعينياً وثقافياً، بما ينسجم مع أهدافها، بحسب إمكانياتها، بجانب مشاركتها في مبادرات تطوعية تطلقها اللجنة.

وأوضح المهيري أن مذكرة التفاهم تقضي بعرض مشاريع «دار البر» وحملاتها الخيرية عبر الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة وحساباتها في برامج التواصل الاجتماعي، والتعريف بأنشطة الجمعية في الاجتماعات واللقاءات المختلفة مع شركاء اللجنة، تحفيزاً لهم على التعاون في تقديم مبادرات خيرية لصالح فئة العمال.

وتهدف المذكرة إلى خدمة مصالح وأهداف الطرفين، التي تصب في المصلحة العامة، وتعزيز علاقات التعاون والتفاهم بين الجانبين، وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك بينهما.