افتتاح سوق الدقداقة للأسماك في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة– أحمد أبو الفتوح

افتتحت دائرة بلدية رأس الخيمة المشروع المتكامل لصيانة وتطوير كفاءة سوق الأسماك بمنطقة الدقداقة، ضمن برامج تطبيق الاشتراطات الصحية وتطوير المرافق والارتقاء بالمستوى الصحي لسوق الدقداقة بإضافة خدمات نوعية جديدة وتحسينات عديدة للمشروع من خلال الصيانة الشاملة للمبنى والتي شملت كل أقسام السوق.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير بلدية رأس الخيمة، أن مشروع تطوير سوق الدقداقة تضمن رفع كفاءة منطقة البيع وقسم تنظيف الأسماك وتقطيعها، واستبدال الأرضيات والجدران والأسقف والنوافذ والأبواب، كما تم مراعاة متطلبات كفاءة الطاقة، وذلك بتركيب مواد عازلة للحرارة ونظام تكييف جديد يراعى فيه متطلبات كفاءة الطاقة، لضمان الصحة والسلامة العامة في أسواق السمك بالإمارة.