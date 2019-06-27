«أبوظبي للزراعة» تنفذ حملة تفتيشية على مركبات نقل الأغذية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أول من أمس ضمن حملاتها الخاصة بفصل الصيف، حملة تفتيشية واسعة على مركبات نقل المواد الغذائية في أبوظبي والعين والظفرة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقوف على كفاءتها في نقل المواد الغذائية، والكشف عن التجاوزات والممارسات الخاطئة التي تهدد سلامة الأغذية، ورفع الوعي لمشغلي هذه المركبات والتأكد من التزامهم بتطبيق الممارسات الصحية المطلوبة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة للغذاء المتداول في إمارة أبوظبي في كافة مراحل السلسلة الغذائية.

وأسفر عن الحملة التي استهدفت المناطق المخصصة لتحميل وتنزيل المواد الغذائية في منشآت الهايبر ماركت والمستودعات الغذائية، اتخاذ 46 إجراءً إدارياً، تضمنت توجيه 43 إنذاراً و3 تنبيهات للمركبات غير الملتزمة بالاشتراطات.