مفتي الشيشان يطّلع على آليات عمل المركز الرسمي للإفتاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استقبل محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صلاح مجيدوف والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد للاطلاع على تطور الشأن الإسلامي في الدولة وبناء علاقات الصداقة والتعاون في المجالات التي تعنى بالخطاب الإسلامي والفقه والفتوى والقيم المشتركة.

ورحب مدير عام الهيئة بالضيف مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الصديقين ومثمناً تبادل الزيارات التي تثري التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسستين الدينيتين في كلا البلدين، واصطحب المدير العام، المفتي للمركز الرسمي للإفتاء الذي تشرف عليه الهيئة.

واطلع على آلية عمل الإفتاء الجماعي الأكثر دقة ومرونة ومصداقية علمية واستمع المفتي الشيشاني إلى شرح مفصل عن المركز واستراتيجيته وأهدافه باعتباره مرجعية شرعية علمية حريصة على إبراز الوجه المشرق للدين الإسلامي الذي يدعو إلى إعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معاني الألفة والتسامح والتعايش بين الشعوب والحضارات ونبذ التمييز والعنف والكراهية، ومؤكداً أن الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة للهيئة العامة هو ما مكنها من تقديم أرقى الخدمات للمجتمع بأسلوب عصري وحضاري نال رضا الجمهور وتطلعاتهم.

واطلع المفتي على آلية عمل المركز واستقبال الفتاوى والرد عليها من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تمكن الجمهور من التواصل مع المركز والاستفادة من خدماته، مثنياً على هذا الإنجاز المقدر والمنهجية المتميزة والمتطورة التي يتبعها المركز في إيصال الفتوى المحققة والرصينة والفكر الصحيح المعتدل لكل فرد في المجتمع، ومشيداً برقي التنظيم وسلاسة العمل والحرص على الارتقاء والتطوير، وتسخير وسائل الاتصال لخدمة الشأن الديني، ومتمنياً أن تعمم هذه التجربة على جميع الدول للاستفادة من هذه الخبرة المبتكرة على مستوى العالم الإسلامي.