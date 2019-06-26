"الهوية والجنسية" تباشر إصدار الإقامات لخريجي الجامعات والثانوية المكفولين على ذويهم

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها باشرت اعتبارا من منتصف الشهر الجاري إصدار إقامة لمدة عام تجدد عقب انتهائها لعام إضافي للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً.

وقالت الهيئة إنّ إصدار الإقامة لهذه الفئة من أبناء المجتمع يتمّ اعتبارا من تاريخ تخرج الابن المكفول من الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه السن القانونية، وذلك في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في صيف العام الماضي.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة إنّ بإمكان كافّة الأسر المقيمة في الدولة التي تضمّ أبناء يقعون ضمن هذه الفئة الاستفادة من هذا القرار بكل يسر وسهولة من خلال التقدّم بطلباتهم مشفوعة بالوثائق الداعمة والتي تشمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية.