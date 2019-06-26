"البيان" تتصدر الصحف الإماراتية على المستوى الإقليمي

المصدر: البيان الالكتروني

في إطار عملية التطوير المستمرة التي تشهدها مؤسسة دبي للإعلام حقق قطاع النشر إنجازاً نوعياً في مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال النشر الإلكتروني، بتبني الخيارات الرقمية وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث نجح القطاع في المزاوجة بين الإعلام الرقمي والصحافة المطبوعة سعياً لتقديم أفضل أشكال الخدمات الإعلامية للقارئ والمتلقي، وتعزيزاً لمكانة دولة الإمارات كمركز إعلامي متطور على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتمكنت صحيفتا "البيان" و"الإمارات اليوم" من إحراز مكانة متقدمة في مجال النشر الإلكتروني بنجاحات نوعية، حيث حصدت "البيان" العديد من الجوائز المحلية والإقليمية، كان آخرها التتويج بجائزة الصحافة العربية في مارس 2019، عن فئة "الصحافة الذكية"، بينما تصدّر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم" مواقع الصحف الإماراتية تبعاً لمؤشرات البحث والاطلاع والقراءة.



البيان صدارة إقليمية



وحققت المواد المنشورة عبر حسابات "البيان" على منصات التواصل الاجتماعي مشاهدات بلغ عددها 8 ملايين، تفاعل معها ما يقارب 500 ألف، محققة نسبة زيادة نمو وصلت إلى 81% في عدد المتابعين ، كما حققت "البيان" عدد مشاهدات على الأجهزة الأخرى منها الهواتف الذكية والتابلت وأجهزة الكمبيوتر بلغ 19 مليوناً.

وتصدّر موقع الصحيفة في شهر مايو 2019، المركز الرابع على مستوى الخليج، والخامس عربياً، حسب إحصائيات "إيفيكتف ميجر"، أما عدد زوار الموقع خلال الفترة من مارس ومايو 2019، فبلغ 11 مليون زائر، من مختلف انحاء العالم.

وواكبت "البيان" رواج أنواع مختلفة من المحتوى النوعي مثل البودكاست ووفرت عبر هذه الوسيلة المسموعة محتوى حصرياً ومتميزاً، حقق في الأشهر الثلاثة الأخيرة 72 ألف مرة استماع، ويبث "بودكاست البيان" برامج متنوعة بالصوت، إضافة إلى خاصية المحتوى المتسارع، وآبل نيوز وغيرها؛ الأمر الذي أدى إلى توسيع الانتشار للمحتوى الذي وصل إلى 1.8 مليون مادة عبر محرك البحث "غوغل".

وأكدت آمنة صالح البنا، مدير تحرير الإعلام الرقمي في صحيفة "البيان" أن الصحيفة كانت من أوائل الصحف العربية في المنطقة والعالم التي وعت أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها وآفاقها المستقبلية، وقالت: "سارعت البيان إلى دمج تلك التقنيات في منصاتها ما نتج عنه تحول جذري في العلاقة مع جمهورها، حيث أصبح بإمكان الصحيفة لأول مرة التعرّف بدقة على سمات الجمهور ورغباته وطريقة تلقيه للمعلومات وتقديم أخبار وموضوعات بشكل شخصي عبر خاصية "بياني" التي تتيح صفحة لكل قارئ يتغير محتواها وفق اهتماماته، وتطبيق ذكي آخر بخاصية "المساعد الافتراضي" الذي يتيح للمتصفحين الطلب بالصوت ما يرغبون بقراءته أو مشاهدته".

وعلى صعيد المحتوى، قالت البنا: "أحدثت "البيان" تطوراً كبيراً في إثراء منصاتها الرقمية بتحليلات تتجاوز سرد الأخبار، واستطلاعات رأي ترصد بشكل آني آراء الجمهور في قضايا مختلفة، حيث نشر الموقع الإلكتروني في الفترة من شهر مارس إلى مايو 26 ألف مادة، حققت عدد قراءات بلغ 26 مليوناً، وتفاعلاً وصل إلى 19 مليون دقيقة، كما أطلقت الصحيفة في مارس 2018 أول منصة رقمية متخصصة بالفيديوهات، تابعة لموقع إخباري، وهي "شوف البيان" التي تعد أكبر منصة فيديوهات في العالم العربي، تواكب أهم الأحداث والقصص المحلية والعالمية، إذ بلغ عدد الفيديوهات التي نشرت عبرها نحو 1700 فيديو، منها، 17 سلسلة تواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بمعدل فيديوهات بلغ 225 فيديو.

"الإمارات اليوم " صدارة محلية

وتصدّر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم" مواقع الصحف الإماراتية، حسب تقرير شركة "نراتيف" الرائدة في مجال قياس توجهات الجمهور في الشرق الأوسط، الذي أظهر حصول الصحيفة على المركز الأول على الصعيد المحلي بنسبة بحث واطلاع وقراءات تجاوزت 6 ملايين زيارة، بما يبرز المكانة والثقة التي تتمتع بها الصحيفة بين جمهور القراء كمصدر أول للخبر.

وقد شهد موقع "الإمارات اليوم" على شبكة الانترنت تحديثاً في التصميم لتيسير التصفّح والاطلاع على الأخبار، فضلا عن إطلاق عدد من الأبواب الجديدة، أبرزها نشرة "الإمارات اليوم"، بالإضافة إلى تخصيص برامج فيديوهات متعددة عبر المنصات الرقمية للصحيفة.

وقد وصل عدد متابعي الإمارات اليوم عبر حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي إلى نحو 3.25 ملايين متابع، بواقع مليونين و141 ألف متابع عبر "تويتر"، و881 ألف متابع عبر "فيس بوك"، بينما وصل عدد متابعي الصحيفة عبر تطبيق "انستغرام" إلى أكثر من 224 ألف متابع.

وقالت نورة الرئيسي، مديرة الموقع الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم": "تصدّر موقع الصحيفة المركز الأول محلياً هو ثمرة لخطة بدأتها الصحيفة مطلع العام الجاري لتطوير الموقع والمنصات الرقمية الخاصة بالصحيفة، بما يلبي تطلعات القراء بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية، مع توسيع قاعدة القراء والمتابعين عربياً عبر زيادة وتنويع المحتوى المهم للقارئ في شتى دول المنطقة، وزيادة الاعتماد على القصة المصورة والفيديو غراف كونها الأكثر وصولا وتأثيراً".

وأكدت الرئيسي أن "الامارات اليوم" تستلهم خطواتها التطويرية من نهج دبي ودولة الإمارات، في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والتطبيقات الحديثة، وتتبع في ذلك الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة دبي للإعلام والرامية إلى إيصال المحتوى النافع والمتميز، بأسهل الطرق وأسرعها، مع الحفاظ على ثوابت الصحيفة المعروفة بقربها من القراء، والملتزمة بالأصول المهنية والمصداقية.