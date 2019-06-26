الإسعاف الوطني يدعو إلى إفساح الطريق لإنقاذ حياة الآخرين

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا الإسعاف الوطني السائقين ضمن حملته التوعوية الى إفساح الطريق أمام مركبات الإسعاف على الطرقات وإعطاءها المجال لأداء مهامها والوصول بالسرعة اللازمة لإنقاذ وإسعاف الحالات الطارئة ونقلها الى المستشفيات، موضحاً عبر الفيديو الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها عند مرور مركبات الطوارئ، مما يسهم في إنقاذ حياة الآخرين والحفاظ على سلامتهم، وذلك في إطار حملة وزارة الداخلية التي أطلقتها مؤخراً على مستوى الدولة للتوعية بمخاطر عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والتعريف بالإجراءات المشددة التي تم اتخاذها مؤخراً بهذا الخصوص، من أجل تعزيز السلامة المرورية على الطرق وتجنب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.