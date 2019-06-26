الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط أمنية بشمال سيناء في مصر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط أمنية في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية مساء أمس وأسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة المصرية .

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها: " إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب وتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة وتضامنها مع الحكومة والشعب االمصري في مواجهة العنف والتطرف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها."

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.