في دبي.. التحقيق في قضايا المتهمين المسافرين خلال 15 دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن إطلاق مبادرة "ممر النيابة العامة الذكي"، وهي مبادرة ذكية تهدف إلى التحقيق والتصرف والتنفيذ في القضايا الجزائية الخاصة بالمتهمين المسافرين عبر منافذ الدولة خلال مدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة.

وأكد المستشار أحمد الحمادي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الاتحادية أن المبادرة تهدف إلى سرعة إجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية، وتسهيل الإجراءات لمستخدمي منافذ الدولة (القادمين والمغادرين)، وتقليل تكاليف الإجراءات العادية، كما تسهم في عدم عرقلة إجراءات السفر على مستخدمي المنافذ بالدولة، وذلك عن طريق ممر ذكي يوجه أي شخص مطلوب في قضية جزائية الى بوابة ذكية لتنفيذ الاحكام الجزائية في حالة الغرامة بطريقة ذكية وسهلة الاستخدام، أو للاتصال عن بعد في بعض القضايا الجزائية عن طريق "الفيديو كونفرنس"، والعرض على عضو النيابة المختص في بعض القضايا، كقضايا الأمر الجزائي ، والتنفيذ وإنهاء إجراءات الدعوى في مدة بسيطة لإتمام عملية السفر بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى منعه من السفر أو اتخاذ الإجراءات العادية.

وأضاف أن هذه المبادرة ترجمة للمحور الوطني "مجتمع آمن وقضاء عادل" أحد محاور رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى تعزيز عدالة القضاء والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.