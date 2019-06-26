مسؤولون: الأسرة ركیزة لحماية الأبناء وشغل أوقات فراغهم

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

أكد مسؤولون أن دور الأسرة ركیزة أساسیة لغرس القیم النبیلة في أبنائهم، والعمل على شغل أوقات فراغهم، وتحفيزهم إلى الإسهام في النمو والتطور وتنمية نزعات الإبداع والابتكار في حیاتهم، داعين إلى تضافر جهود جميع الجهات لمحاربة آفة المخدرات.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، أهمیة الدور الريادي الذي تقوم به الأسرة في المجتمع كركیزة أساسیة لغرس القیم الدينیة والأخلاق النبیلة في أبنائهم، والعمل على تحفيزهم وخلق بیئة سلیمة وصحیة تسهم في النمو والتطور، وتنمّي فیهم نزعات الإبداع والابتكار في حیاتهم، وشغل أوقات فراغهم بما يعود علیهم بالعوامل الإيجابية.

وحث على ضرورة اتباع أسلوب التحاور والنقاش الحضاري مع الأبناء، واستخدام أسلوب الإقناع.

وأوضح العقید طاهر الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها في محورين رئیسین، محور خفض العرض عن طريق ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، ومحور خفض الطلب عن طريق التوعیة عبر الحملات والمبادرات المتواصلة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باستخدام أسالیب مبتكرة.

تعاون مثمر

بدوره، أكد القاضي الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دولة الإمارات على التعاون مع مكتب الأمم المتحدة، في دعم جهود المكافحة والاستثمار في بناء القدرات البشرية، واستخدامها في نشر الوعي في دول مجلس التعاون الخليجي، واللجان الوطنية الثلاث المعنية بالتوعية والوقاية والمكافحة لمساعدة دولة الإمارات ودعم جهودها في مجال الوقاية من المخدرات، والحد من أضرارها على أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، رئيس اللجنة الوطنية للعلاج والتأهيل، أنه بتوجيهات من القيادة العليا، يسعى المركز بشكل دائم إلى تقديم برامج علاجية وصحية ووقائية معتمدة، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم للاندماج في المجتمع، وكذلك بناء شراكات فعالة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المختصة بمعالجة مشكلات الإدمان، ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تقديم الخدمات العلاجية وتأهيل مرضى الإدمان.

من جهته، قال العقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، إنه لا جدال في أن الوقاية من المخدرات هي مسؤولية مجتمعية في المقام الأول، إذ يوجب ذلك على مختلف هيئات ومكونات المجتمع أن تتكاتف لحماية أبنائنا من هذه الآفة، فلا يمكننا فصل دور الأسرة عن دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات الشرطية والصحية والثقافية. ولفت إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات (سراج) الذي يهدف لنشر الوعي بأضرارها.

خطط

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التعامل مع قضية المخدرات ووضع الخطط والبرامج لمكافحة انتشارها والاتجار بها، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنها قضية عابرة للقارات وأن الحلول الناجحة لمكافحتها يجب أن تتكامل مع الاتفاقيات والبرامج الدولية في هذا الشأن.