«إرادة»: ماجستير ودبلوم عالٍ في علوم الإدمان سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي عن فتح باب التسجيل في برنامجي الماجستير والدبلوم العالي في علوم الإدمان الذي يطلقه المركز بالتعاون مع كلية دبي الطبية، وتبدأ الدراسة فيه مطلع سبتمبر المقبل، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور عبد القادر الخياط، رئيس مجلس إدارة المركز، أهمية البرنامج الذي لا يقتصر على العاملين في المجال الطبي فحسب، حيث يشتمل على مسارين، الأول خاص بالعاملين في المجال الطبي من أطباء ومعالجين نفسيين وممرضين وصيادلة، بينما يناسب المسار الثاني كل العاملين في المجالات ذات العلاقة بالإدمان كالأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الشرطي والنيابة وحتى في المجالين الديني والإداري.

ويعد البرنامج قفزة نوعية في هذا الميدان، بهدف تدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تحقيق الاستدامة في مجال العلاج والتأهيل والتوعية والتثقيف في علاج مرض الإدمان وتعزيز القدرة لدى هذه الكوادر على معالجة ليس فقط أسباب تعاطي المخدرات بل وتأثيرها على المريض والمجتمع.

برنامج

وأضاف الدكتور الخياط أن نظام برنامج الماجستير بجزئيه النظري والعملي معتمد رسمياً من وزارة التعليم العالي بدولة الإمارات، يشتمل على 41 ساعة معتمدة على مدى أربعة فصول دراسية لمدة سنتين، بمعدل يومين دراسيين في الأسبوع، بينما يستمر برنامج الدبلوم العالي على مدى فصلين دراسيين لمدة سنة واحدة بمعدل يومين دراسيين أيضاً ويشتمل على عدد 21 ساعة معتمدة من التعليم العالي.

وأشار الخياط أن أحد أهم وسائل علاج مرض الإدمان الذي أضحى واسع الانتشار هو إعداد مهنيين مؤهلين من جميع المجالات قادرين على توفير الوقاية كخطوة أولى والعلاج كخطوة ثانية والذي يمكن تحقيقه من خلال البرنامجين الجديدين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل أن برنامج الماجستير تم إعداده من قبل مجموعة من الأطباء والخبراء الاستشاريين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والعاملين في مركز إرادة، بالإضافة إلى أساتذة واستشاريين من كلية دبي الطبية، مشيراً إلى أن المحاضرات ستقدم في كلية دبي الطبية ومقر مركز إرادة وستتضمن على سبيل المثال: مقدمة في أساسيات الممارسة السريرية فيما يتعلق بعلاج الإدمان، والنظريات النفسية والاجتماعية التطبيقية في علاج الإدمان، أساسيات علم الأوبئة منهجية البحث والتقييم النقدي العلاجات النفسية والاجتماعية للإدمان، الإدمان في مجموعات خاصة وغيرها من السلوكيات المرتبطة بالإدمان، ونماذج تخطيط وتوفير خدمة علاج الإدمان، والجودة والإدارة في ممارسة علاج الإدمان السريري، ومحاضرات حول أساسيات الطب النفسي السريري، وأساسيات التمريض في الطب النفسي السريري، والسياسات القائمة على الأدلة في علاج الإدمان، وممارسة التمريض في علاج الإدمان، والممارسة السريرية في علاج الإدمان.

ويعتبر التدريب الإكلينيكي في تخصص الممارسات السريرية للإدمان واجبة لطلبة الماجستير خلال الفصلين الثالث والرابع، حيث سيتم تكليف الطلبة في المقام الأول بالتناوب السريري في مركز إرادة للعلاج وإعادة التأهيل. وسيشرف على ذلك الأطباء النفسيون التابعون للمركز.