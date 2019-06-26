علامات تحذيرية تؤشّر على التعاطي

المصدر: دبي - نورا الأمير

تشير بعض العلامات إلى التعاطي والإدمان سواء شرب الكحول أو تناول الأدوية والعقاقير المخدرة، وستظهر رغم كل محاولات تستر الابن ومراوغته لإخفاء إدمانه عن أسرته، ثمة علامات جسدية يصعب إخفاؤها، بالإضافة إلى أخرى ترتبط بالمشاعر وأنواع تتعلق بتغير السلوك الاجتماعي، فضيلة الشيخ عبد الله محمد الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي يصنف هذه الإشارات إلى ثلاثة أقسام:

1 علامات جسدية:

Ⅶ إحمرار لون العيون، اتساع البؤبؤ، والبطء في حركة وردة فعل العيون والجفون

Ⅶ عدم التناسق في الحركة، التمايل والترنح في المشي.

Ⅶ الروائح الغريبة غير المألوفة وغير معروفة المصدر في الفم، وفي الملابس، وفي الشعر وفي الجسد.

Ⅶ عدم اكتراث الشاب بمظهره وشكله وهندامه.

Ⅶ نزيف متكرر من الأنف غير معروف السبب.

Ⅶ رجفة في الأطراف.

Ⅶ ثقل في الكلام والتحدث بطريقة غير مألوفة.

Ⅶ زيادة في الوزن أو نقصان غير مبرر.

Ⅶ ظهور بقع زرقاء تحت الجلد أو آثار وخز بالإبر.

Ⅶ آثار حروق على ملابس الشاب أو بقع دم صغيرة.

2 إشارات نفسية وانفعالية:

Ⅶ يصبح متهجماً وعدوانياً.

Ⅶ يغضب سريعاً وبشكل متكرر ومبالغ فيه لأتفه الأسباب.

Ⅶ تغيرات سريعة في الحالة المزاجية يبتهج بشكل مفاجئ ويعود حزيناً وكئيباً من دون تبرير واضح.

Ⅶ يصبح مفعماً بالحيوية ونشيطاً بشكل مبالغ فيه تارة وتارة أخرى يصبح هامداً.

Ⅶ الإنكار والكذب عند المواجهة بتصرفاته السلبية.

Ⅶ تغيرات في شخصية المراهق: التجنب والانطواء والعزلة.

Ⅶ تغير في المواقف والاتجاهات التي يتبناها الشاب.

Ⅶ عدم القدرة على التركيز في المهام المطلوبة منه.

Ⅶ ضعف في الدافعية لإنجاز الأعمال المطلوبة منه.

Ⅶ المراوغة والوقوف دائماً في موقف دفاعي/‏ استخدام الحيل الدفاعية.

3- أعراض سلوكية:

Ⅶ التسرب المدرسي والانقطاع عن الدراسة لفترات وقد تتطور الأمور ويترك المدرسة.

Ⅶ الغياب لفترات طويلة عن البيت ويحاول التأخر ليلاً شيئاً فشيئاً.

- انحسار الأصدقاء والاقتصار على مجموعة ضيقة من الرفاق والبعد عن البقية.

Ⅶ العزلة وتجنب التفاعل مع الأسرة ما أمكن وتجنب مشاركتهم المناسبات والجلسات الأنشطة والرحلات.

Ⅶ قلة اهتمامه في الأنشطة التي كان يمارسها ويستمتع بها مثل الهوايات والرياضات التي كان يحبها من قبل.

Ⅶ تدني مستوى التحصيل الدراسي وورود شكاوى من المدرسة سواء من المدرسين أو الزملاء.

Ⅶ طلب مبالغ كبيرة من المال دون معرفة أوجه إنفاقها وتقديم تبريرات مبهمة أو غير منطقية.

Ⅶ قد يبدأ الشاب نتيجة حاجته الماسة للمال بالسرقة وتستشعر الأسرة ذلك من خلال فقدانها بشكل متكرر أموالاً أو الأشياء الثمينة القابلة للبيع، وقد يسرق من خارج الأسرة، أو يبدأ بلعب القمار أو حتى الاتجار بالمخدرات لتغطية حاجته من المال للتعاطي، حتى أن توفر مبالغ مالية مع الابن غير معروفة المصدر يعتبر أيضاً إشارة تحذيرية تستحق المتابعة.

Ⅶ التكتم والسرية ومحاولة قفل الغرفة والخزائن الخاصة به.

Ⅶ تغير في عادات النوم (يصبح غير منتظم ومتقطع أو النوم لساعات طويلة، والسهر ليلاً والنوم نهاراً) وكذلك التغير في عادات الطعام.