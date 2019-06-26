شرطة دبي تدعو إلى المشاركة في فعاليات «حماية الدولي»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل اليوم شرطة دبي، باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.وتقام الاحتفالات في مردف سيتي سنتر دبي على مدى 3 أيام، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات»، بتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي.

وقال العقيد عبد الله حسن الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دأبت في كل عام على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بشكل مختلف ومتنوع، تقدّم من خلاله الجديد والمفيد للأسرة والمجتمع.

ودعا العقيد الخياط الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات التفاعلية التي سيقدمها مركز حماية الدولي، مشيراً إلى مشاركة وزارة الصحة، ممثلةً بمستشفى الأمل للصحة النفسية، وتخصيص عدد من الغرف لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل، إلى جانب مشاركة مركز إرادة بتوفير الوقاية والعلاج الطبي والسلوكي للأشخاص الذين يعانون إدمان الكحول والمخدرات، وإعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا مؤهلين للعمل مع أقرانهم.

وتتضمن الفعاليات استشارات أسرية للجمهور وجلسات حوارية ومحاضرات ومسابقات وجوائز واستشارات تأمين لتطبيقات الهواتف المتحركة، والعديد من البرامج التفاعلية الأخرى مع زوار المنصة.