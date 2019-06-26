4.4 مليارات لحزمتين من سكك الحديد لربط أبوظبي ودبي

المصدر: أبوظبي - وام

أقرّ مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مطور ومشغل شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، ترسية مناقصة الأعمال المدنية والبناء للحزمتين «ب» و«ج» من المرحلة الثانية لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لربط إمارتي أبوظبي ودبي بقيمة بلغت 4.4 مليارات درهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

وتمتد الحزمة «ب» على مسافة 216 كيلومتراً، في حين تمتد الحزمة «ج» على مسافة 94 كيلومتراً، وتشكّلان معاً جزءاً من المرحلة الثانية التي تمتد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

استكمال المرحلة الثانية للسكك الحديدية لربط أبوظبي ودبي