«كهرباء دبي» توجه الدعوة للتقدم بالعروض الأولية لـ«مجمع حصيان»

المصدر: دبي - البيان

توجهت هيئة كهرباء ومياه دبي بالدعوة إلى الشركات المهتمة للتقدم بعروضها الأولية لمشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون يومياً، لتفتح المجال أمام الشركات المؤهلة القادرة على المنافسة التي تعمل وفق نظام المنتج المستقل للمياه للدخول في هذا المشروع. وسيكون الموعد النهائي لاستلام الطلبات يوم التاسع من يوليو المقبل 2019، ليكون أول مشروع من نوعه يعمل وفق نموذج المنتج المستقل للمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أعلنت قبل نهاية شهر مايو الماضي عن تعيين ائتلاف شركات يضم كلاً من «إيرنست آند يونغ» و«سي إم إس» و«دبليو إس بيه»، لتقديم الخدمات الاستشارية لهذا المشروع.

رؤية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يتماشى هذا المشروع مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، لتعزيز التنمية المستدامة.

ونقوم حالياً ببناء المحطات الإنتاجية باستخدام نموذج التناضح العكسي الذي يحتاج إلى طاقة أقل عند مقارنته بمحطات التحلية التي تعمل وفق نظام التقطير متعدد المراحل، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر».

وأضاف الطاير: «تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً بتحلية المياه من خلال الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي الفعالة متعددة المراحل التي تعتمد على الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه. وتستخدم الهيئة أيضاً التناضح العكسي لتحلية المياه، وهي تقنية أثبتت جدواها بالتجارب العملية، ويجري استخدامها في جميع أنحاء العالم، لاستيعاب الكميات الكبيرة من الطاقة النظيفة المنتجة».

اعتماد

يشار إلى أن الهيئة اعتمدت مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع في العام 2023. وستعتمد هذه المحطة على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية في هذا المجال، وستعمل على تعزيز شبكة المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.