40 مليون درهم تكلفة «تحسينات» طريق المقطرة حميم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن إنجازها بالتعاون مع مركز النقل المتكامل كافة أعمال مشروع تحسين السلامة المرورية على طريق المقطرة حميم بامتداد طولي يبلغ نحو 140 كيلومتراً، وذلك بتكلفة تقدر بـ 40 مليون درهم.

وأفاد مركز النقل المتكامل، بأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص المركز ومساندة على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

من جانبها، أوضحت شركة «مساندة» أن أعمال المشروع شملت تحسين وزيادة عناصر السلامة المرورية على الطريق، والقيام بإجراءات الصيانة اللازمة لسطح الطريق، بالإضافة إلى القيام بتنفيذ كافة متطلبات السلامة على الطريق من إشارات وتخطيط وحواجز معدنية وخرسانية وغيرها.

ولفتت «مساندة» إلى أنها بدأت العمل في طريق المقطرة حميم مطلع العام 2018 بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، مشيرة إلى أن فرق العمل أنجزت المشروع وفق الجدول الزمني المخطط للإنجاز والتسليم حسب الخطة الموضوعة للتنفيذ.

وتضمنت أعمال المشروع تنفيذ دوار جديد بجانب محطة البترول يسمح لمستخدمي الطريق القادمين من أبوظبي إلى حميم بالالتفاف مع الحفاظ على متطلبات الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.

ويتوافق مشروع تحسينات طريق المقطرة - حميم مع خطة إمارة أبوظبي الهادفة إلى توفير منظومة نقل فاعل ومستدام يخدم الإمارة واقتصادها، ويرفع مستوى الأمن والسلامة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارة، وإرساء بنية تحتية مستدامة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكدت «مساندة»، التزامها في تنفيذ المشروع بمتطلبات الاستدامة، وفقاً للمعايير العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتخفيض استهلاك الطاقة.

وشددت على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة نحو تطوير بيئة مستدامة، وبنية تحتية متكاملة تواكب التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني، وتلبي احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية، وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن والزائر والمقيم.

6 مشاريع

كشف مركز النقل المتكامل وشركة مساندة عن اعتزامهما البدء في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الظفرة خلال الفترة المقبلة أبرزها 6 مشاريع في مجال الطرق والبنى التحتية تتمثل في إنشاء البنى التحتية في بينونة مدينة زايد، والقطاع 19 مدينة زايد، والقطاع 21 مدينة زايد، والمنطقة الصناعية في المرفأ، والحوض الشرقي واستكمال الحي الجنوبي مدينة غياثي، والطرق الداخلية لقطاع 18 بينونة ـ مدينة زايد ـ الظفرة.