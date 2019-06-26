تفاعل مجتمعي لمساندة محارب السرطان المواطن خليفة بن دعفوس المهيري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

شاركت 12 مجموعة من المواطنين والمقيمين برأس الخيمة ودبي والشارقة وأبوظبي في مسيرة رياضية دعماً للمواطن محارب السرطان خليفة بن دعفوس المهيري، الذي أصيب منذ 5 سنوات بمرض السرطان وقطعت رجله اليسرى، لتمتد فعاليات الحملة إلى دول الخليج العربي في كل من السعودية والكويت والبحرين.

وبدأت الحملة من مجموعة الركض للسيدات «أنا قوي للجري» في دبي التي تقودها صالحة البسطي وعبير الخاجة ومجموعتهما، ودعون إلى الدعم المعنوي للمهيري من خلال الركض، أو ممارسة الرياضة، وهي الرياضة التي حرص عليها خلال الأعوام الماضية لدعم وتشجيع المرضى على ممارسة الرياضة، إذ شارك في عدة فعاليات، آخرها في ملتقى لأصحاب الهمم، وكان يتطوع في تلك الفعاليات بالتنظيم، وهو شخصية رياضية وإيجابية بامتياز.

وأكدت الإعلامية حصة سيف أن الحملة، التي أقيمت على ممشى كورنيش القواسم، تأتي لتشجيع المهيري على مواصلة محاربته للسرطان وتقوية عزيمته، بما بدأه لتحفيز المرضى إلى ممارسة الرياضة والاشتراك في الفعاليات الداعمة لهم، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، وعدم الاستسلام للتحديات، مشيرةً إلى أن المهيري شارك في العديد من الفعاليات المشجعة للمرضى بشكل عام، على الرغم من فقدانه رجله اليسرى نتيجة الإصابة بمرض السرطان.

وأشارت إلى أن الحملة أطلقت وسم #runforkhalifa نركض لخليفة، إذ شارك في الفعالية أكثر من 100 مشارك ومشاركة عبر الوسم بإرسال الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في توقيت إقامة الفعالية على المضمار الرياضي على كورنيش القواسم السبت الفائت.

وقالت عبير الخاجة، عضو مجموعة مبادرة، إن مبادرة الدعم شارك فيها أكثر من 12 مجموعة رياضية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى التفاعل مع الحملة من دول الخليج.

وكان المهيري قد تلقى، خلال العام الماضي عبر «البيان»، خبر تكفّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعلاجه بعد فترة قصيرة من نشره فيديو على حسابه في «إنستغرام»، لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأميركية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن، حيث وصف تلك المكرمة بـ«بلسم الشفاء».