حاكم أم القيوين وعبد الله بن سالم ومنصور بن محمد يحضرون أفراح تريم والسويدي

المصدر: الشارقة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم عبد الله بن عمران تريم بمناسبة زفاف نجلهم عمران إلى كريمة محمد بن راشد بن مطر السويدي.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات في الشارقة، وبارك سموه لآل تريم والسويدي أفراحهم، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة مفعمة بالمحبة والوئام.

كما حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ مروان بن راشد المعلا، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي.

وحضر الحفل معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعدد من كبار المسؤولين وضباط الشرطة وكبار الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.