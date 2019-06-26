سيف بن زايد يثمن اعتماد مادة التسامح ضمن منهاج كلية الشرطة

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس محاضرة بكلية الشرطة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح قدمها لطلبة مساق فرسان التسامح بالكلية.

وقال سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أشكر أخي الشيخ نهيان بن مبارك على المحاضرة القيمة، وعلى تكريس موروث الشيخ زايد طيب الله ثراه في نشر قيم التسامح وأشكر جهود الحكومة الرشيدة التي عززت تلك القيم الإنسانية النبيلة عملياً. سعداء باعتماد مادة التسامح ضمن منهاج كلية الشرطة».

وحضر المحاضرة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعفراء الصابري مدير عام مكتب وزير التسامح واللواء الركن خليفة حارب الخيلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، واللواء الركن الطيار رشاد محمد السعدي قائد كلية الدفاع الوطني.

كما حضرها العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية والعميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة وعبدالله النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والطلبة المرشحون في كلية الشرطة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح عن عميق تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورؤيته في تعزيز منظومة الأمن في المجتمع، وحرصه على إعداد أبناء الوطن الأعزاء الإعداد الأمثل في كلية الشرطة للقيام بدورهم المرتقب في خدمة المجتمع والإنسان، مشيداً بجهود سموه المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والأمان في هذا الوطن العزيز.

وقال في كلمته إلى الطلبة: «إن مبعث سعادتي لوجودي بينكم هو أنكم مجموعة من الشباب الواعدين، الحريصين على هويتكم الوطنية الفخورين دوماً بوطنكم وقادتكم، المعتزين بالدور المحوري للإمارات، في المنطقة والعالم، حيث تُجسدون بدراستكم هذا المساق ما نؤكده دائماً أن التسامح في الإمارات هو تسامح من الجميع وإلى الجميع لما فيه الخير للجميع، إنكم تُجسدون بدراستكم هذا المساق أيضاً العلاقة القوية بين التسامح وعناصره ومفاتيحه من جانب والخصائص المرجوة في ضابط الشرطة الناجح من جانب آخر، فضابط الشرطة الناجح في هذا العصر لا بد من أن تكون لديه الرغبة الأكيدة والقدرة الفائقة على التواصل مع مجتمعه، والتعرف الدائم على خصائص هذا المجتمع إضافة إلى القدرة على التعبير الجيد عن أفكاره وآرائه والاستماع إلى أفكار وآراء الآخرين والارتباط معهم بقنوات فعالة للاتصال والحوار، وبناء جسور الثقة وعلاقات الود والتراحم، كما أن ضابط الشرطة الناجح لا بد من أن تكون لديه القدرة على ضبط النفس والتفكير السليم والملاحظة الثاقبة واتخاذ القرارات الصعبة والتمسك بالقيم والأهداف الأصيلة، والقدرة على التفاوض وحل المشكلات والصراعات في سلام ووفاق، كما لا بد من أن يكون حريصاً على التعلم المستمر، والولاء الكامل للدين الحنيف، وللأسرة وللوطن ولشعب الإمارات، وللقيم الإنسانية النبيلة وقادراً على اتخاذ ذلك كله لتحقيق التعايش والوفاق في المجتمع والعالم».