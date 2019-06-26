محمد القرقاوي يبحث الشراكة بين الإمارات و«تويتر»

المصدر: دبي - البيان

بحث معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مع جاك دورسي @jack، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، الشراكة بين الإمارات والمنصة العالمية «تويتر».

ونشر معاليه صورة خلال اللقاء، مرفقاً إياها بتدوينة جاء فيها: «مع جاك دورسي @jack المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تويتر... الحديث مع جاك تناول المستقبل، تحدثنا حول الشراكة بين دولة ترى نفسها جزءاً من المستقبل ومنصة عالمية تدير حواراً عالمياً مستمراً حول مستقبل الأمم والشعوب».

وتعد زيارة دورسي أول زيارة له للشرق الأوسط ولدولة الإمارات، إذ أهدى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كتاباً خاصاً من إعداد «تويتر»، يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي أطلقها سموه عبر المنصة، بمناسبة مرور 10 أعوام على انضمام سموه للمنصة العالمية.

ويأتي الكتاب احتفالاً بمرور عشر سنوات على إنشاء حساب سموه على موقع «تويتر» عام 2009، إذ يعد سموه أول زعيم عربي دشن حساباً رسمياً له على «تويتر»، كما تعد تغريداته من بين الأكثر تفاعلاً وسط متابعيه الذين يزيد عددهم على 9.7 ملايين شخص.

وشهد دورسي إطلاق مبادرة «#شباب_تويتر_للخير» #YouthForGood الرائدة من نوعها على «تويتر»، بهدف تعزيز الاستفادة من منصة «تويتر» في القضايا الإنسانية. ويأتي إطلاق «تويتر» هذه الحملة للمرة الأولى في دولة الإمارات، بالشراكة بين شركة «تويتر» ومراكز الشباب في دولة الإمارات، خطوةً تأسيسية لحملة #YouthForGood العالمية التي تسعى إلى استغلال حجم التأثير الذي تتمتع به «تويتر»، كي تكون عامل جمع وتآلف بين الناس وتطوير قوة «تويتر» الإيجابية لتعزيز التعاون بين المجتمعات.