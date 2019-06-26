مناقشة تعزيز المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة بعنوان (انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019) في إطار جهودها لتعزيز وعي أفراد المجتمع السياسي.

وتطرقت المحاضرة - التي عقدت بمجلس خالد بن طناف المنهالي بحضور مجموعة كبيرة من المواطنين - إلى دور أفراد المجتمع في تحقيق التنمية السياسية من خلال المشاركة الواسعة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة تأكيداً على نهج الشورى وتفعيلاً لدور المجلس في خدمة الوطن وتحقيق مصلحة المواطن.

وتناولت المحاضرة التعريف ببرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والإنجازات التي حققتها الدورات الانتخابية الثلاث الماضية إضافة إلى مسيرة المجلس الحافلة في نقل طموحات المواطنين والتطلعات إلى القيادة الرشيدة.

تمكين

وأشار الدكتور أحمد المنصوري المختص بالقانون والعلاقات الدولية خلال المحاضرة إلى أن برنامج التمكين السياسي أسس لمرحلة من العمل الوطني قائمة على الثوابت والقيم الراسخة في المجتمع والمتمثلة في إشراك أبناء الوطن في صنع القرار والمساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة إلى آفاق واسعة ترقى إلى طموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات في الوصول إلى المراكز الأولى على الأصعدة كافة وفي جميع المجالات.

وقال: «رسخت التجارب الانتخابية الثلاث السابقة نهج الشورى في المجتمع الإماراتي وأسهمت في بناء تجربة برلمانية يحتذى بها في تمكين أبناء الوطن من التعبير عن صدق ولائهم وعمق انتمائهم والمشاركة في صناعة مستقبل مزدهر للوطن وأظهرت حرص أفراد المجتمع الإماراتي على المشاركة السياسية وعكست إيمانهم العميق بدور المجلس الوطني الاتحادي في تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم».

وأضاف: «اليوم نحن أمام استحقاق جديد ومرحلة أخرى من العمل الوطني تتطلب منا جميعاً المشاركة الفاعلة من أجل إنجاح الدورة الانتخابية الرابعة، وذلك للمحافظة على مكتسبات الوطن وصون منجزاته في مسيرة تمكين المجلس ليكون أكثر التصاقاً بقضايا الوطن والمواطن، ومسانداً للحكومة في جهودها لصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والقادمة».

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من المواطنين الذين أكدوا أهمية هذه اللقاءات الدورية في تنمية وعيهم السياسي، وتعريفهم ببرنامج التمكين السياسي ودور المجلس الوطني الاتحادي الحيوي في خدمة قضايا الوطن، وتحقيق مصلحة أبنائه. وثمن المشاركون دور وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في التواصل الدوري مع أفراد المجتمع الإماراتي وجهودها التي تقوم بها في إطار عملها على نشر ثقافة المشاركة السياسية.

تواصل

يذكر أن المحاضرات التي تنظم في مجالس الأحياء في أبوظبي تهدف إلى تعزيز ثقافة المشاركة من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين فيما تركز على تقديم آليات مبتكرة في تعزيز الوعي والتواصل مع جميع شرائح المجتمع إلى جانب إسهامها في تحقيق رؤية وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وأهدافها الاستراتيجية من خلال بناء شراكات وطنية طويلة المدى.