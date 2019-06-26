نهيان بن مبارك ومحمد بن مكتوم يعزيان في وفاة محمد مطر المزروعي

المصدر: دبي - وام

قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد مطر فاضل المزروعي.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد، خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة جميرا بدبي، عن خالص عزائهما ومواساتهما، داعيين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بدبي.