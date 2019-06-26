توقيع عقود توظيف 60 من أصحاب الهمم في مجموعة المسعود

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت مجموعة المسعود للخياطة عقود عمل لتوظيف 60 من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية من منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باستوديو التصميم التابع لورشة الخياطة التابعة للمسعود للخياطة من أصل 100 في الوظائف والأعمال التي تتناسب مع هذه المؤهلات واحتياجات العمل بها وذلك بدعم ورعاية المؤسسة.

تأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع ومبادئ الحكومة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي عقد، أمس، بفندق الرتز كارلتون بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأحمد المسعود نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود، وأصحاب الهمم وأولياء أمورهم وعدد من المسؤولين بالمؤسسة.

وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان عن سعادته بهذه الخطوة، ووصفها بأنها استمرار لما يتحقق من نجاح متميز لجهود مؤسسة زايد العليا للعمل لتمكين ودمج أصحاب الهمم في سوق العمل وفي المجتمع بصورة كاملة ليصبحوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض وطننا الغالي الإمارات.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان: «إن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من قبل سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تم اليوم استكمال أهم خطوة في مشروع تأهيل وتمكين أصحاب الهمم وهي توقيع عقود توظيف عدد منهم».

وكشف أن المؤسسة تعتزم بالاشتراك مع مجموعة المسعود توظيف مجموعة أخرى من أصحاب الهمم ليصل العدد إلى 100 في المرحلة المقبلة، موجهاً الشكر والتقدير إلى المسؤولين بمجموعة المسعود على تلك الخطوة التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.