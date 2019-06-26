سيف بن زايد يرحب بإطلاق مكتوم بن محمد حسابه على «تويتر»

المصدر: دبي - البيان

رحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإطلاق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أخي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نرحب بكم في الفضاء الإلكتروني الذي ازداد نوراً بوجودكم».

إلى ذلك نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في حسابه الرسمي بـ «تويتر»، مقطع فيديو للطالب الإماراتي عبد الرحمن عبد الحميد تحدث من خلاله عن قصة نجاحه وتحديه وإصراره على هزيمة المرض الذي ألمّ به، حيث كان عبد الرحمن من المتفوقين دراسياً.

ودوّن سموه في حسابه: «الطالب الإماراتي عبد الرحمن قصة نجاح طالب إماراتي بمنظومة حكومية إماراتية وإرادة قوية وإيجابية من عبد الرحمن. الله يحفظه، ويحفظ لكم أحبتكم».

وفي الفيديو الذي أرفقه سموه تحدث الطالب عبد الرحمن عن المواقع التعليمية التي استفاد منها لإتمام دراسته وتعويض ما فاته من الحصص، كما تحدث عن تسهيلات وزارة التربية والتعليم بتوفيرها لمدرسين لتدريس عبد الرحمن خلال رحلة علاجه.

وتوجه الطالب عبد الرحمن بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على دعمها ورعايتها لأبنائها الطلبة ولأهله وأصدقائه الذين ساندوه طيلة فترة علاجه.