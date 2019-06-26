«تنفيذي الشارقة» يعتمد عقد تجهيز وتركيب أجهزة الكشف والإنذار عن الحريق

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي للإمارة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، والمتعلقة بتحقيق رؤية إمارة الشارقة.

واطلع المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الأول للعام 2019.

واستعرض المجلس تفاصيل التقرير، والتي تضمنت بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للموازنات المعتمدة والمخطط لها حتى نهاية مارس 2019، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للجهات الحكومية والمستقلة في حكومة الشارقة، بالإضافة إلى نسب إنجاز المخرجات المستهدفة لجميع الجهات الحكومية للربع الأول للعام 2019.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتركيب أجهزة الإنذار المبكر عن الحرائق في المساكن الحكومية في إمارة الشارقة، وربطها بنظام إلكتروني مركزي لاستشعار الحريق، اعتمد المجلس عقد تجهيز وتركيب أجهزة الكشف والإنذار عن الحريق وأجهزة الإرسال في إمارة الشارقة المزمع توقيعه بين دائرة الإسكان وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.

وأشار المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان إلى أن العقد يتضمن تركيب أجهزة استشعار وإنذار من الحريق وربطها بنظام إلكتروني لتلافي تفاقم الأضرار عن حوادث الحريق في المساكن الحكومية في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون بشأن توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكان، والمزمع توقيعها بين وزارة تطوير البنية التحتية والجهات المالكة لأصول المرافق والبنى التحتية.

واطلع المجلس على المراسيم الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما اعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بشأن الإشراف والرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

أضواء الشارقة

قدم خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي تقريراً حول مهرجان أضواء الشارقة 2019 رفع من خلاله الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لكافة برامج وفعاليات الهيئة.

كما قدم شكره إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على دعم سموه للمهرجان، وإلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على متابعة ودعم المهرجان الذي يحقق النجاح كل عام، وإلى كافة الدوائر الحكومية بالشارقة على تعاونها.

واستعرض التقرير كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان والتطورات خلال دورة هذا العام، وخطته والأماكن التي قدمت فيها العروض، والأهداف التي حققها.