بلدية دبي: 68 متدرباً في برنامج الكفاءات المستقبلية

المصدر: دبي - وائل نعيم

تعتزم بلدية دبي استقطاب 68 متدرباً في برنامج الكفاءات المستقبلية، وهي مبادرة متقدمة لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات الإماراتية من طلبة المدارس والجامعات والكليات بهدف صقلها وتأهيلها ميدانياً في مجالات عمل البلدية المختلفة الفنية والإدارية.

وقالت عائشة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي لـ«البيان»: «يبدأ التدريب في 14 يوليو المقبل ولغاية 18 أغسطس بواقع 20 يوم عمل، لافتة إلى أن المخرجات المتوقعة هي تأهيل كوادر مواطنة علمياً وعملياً للقيام بمجالات العمل البلدي المختلفة».

حوافز

وأضافت: «تقدم بلدية دبي حوافز ومنحاً للطلبة المواطنين من خلال مكافآت مالية من 2000 إلى 3000 درهم، بالإضافة إلى شهادات مشاركة تقديرية، وتقوم البلدية بتوظيف 200 مواطن سنوياً».

وتابعت: «بناءً على طلبات الإدارات في بلدية دبي يتم حصر أعداد الطلبة المزمع تدريبهم، ويتم توزيعهم على تلك الإدارات، ويتم صقل مهارات في الجوانب الإدارية والفنية المتنوعة التي تتضمنها بلدية دبي، منوهة إلى أن برنامج الكفاءات المستقبلية يحقق فائدة كبيرة للطلاب خصوصاً بالاطلاع على سوق العمل وما يحتاج من تخصصات لضمان اختيار التخصص الأنسب».

برنامج متميز

وأشارت مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي إلى «أن التدريب يعد جزءاً من برامج البلدية الرئيسة لتأهيل الطلاب والطالبات للدخول إلى معترك الحياة العملية بعد التخرج، حيث تم تجهيز برنامج سنوي لتطويرهم وتأهيلهم، مبينة أن بلدية دبي لديها برنامج متميز لتأهيل الطلبة، والعديد من الطلاب الذين يتدربون يعودون للتدريب أكثر من مرة في البلدية لزيادة قدراتهم المعرفية والعملية».

وتميز البرنامج بكون التدريب علمياً وعملياً وبعيداً عن التدريب النظري حتى يصل الهدف إليهم بشكل أسهل وأبسط، وتم التدريب من قبل المدربين المعتمدين داخلياً، بهدف ترسيخ مفاهيم عدة وصقل مهارات الطلبة في مجالات الإبداع والابتكار في العمل والعمل بروح الفريق.

وأوضحت: «تشمل فعاليات البرنامج التدريبي التعلم وممارسة العمل المؤسسي بالقطاع الحكومي بمرافق البلدية المختلفة واستغلال أوقات فراغ المتدربين وتأهيلهم، حرصاً من بلدية دبي على توجيه طاقات الكوادر الوطنية في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وصناعة جيل مبدع ومبتكر».

وكانت بلدية دبي أعلنت عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل لبرنامج الكفاءات المستقبلية، لطلبة المؤسسات التعليمية من تاريخ 18 وحتى 26 من الشهر الجاري.