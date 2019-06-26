بلدية عجمان تصقل مهارات 100 طالب

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تستضيف دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ضمن برنامج التدريب الصيفي 100 طالب وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية في برنامج أعد حسب المعايير التي اعتمدتها الدائرة لتدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية بالتنسيق بين كافة قطاعاتها لتأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم خبرات مهنية في مختلف المهن المستقبلية.

وتنطلق فعاليات البرنامج في السابع من شهر يوليو الحالي ويستمر لفترة شهر، وذلك بهدف صقل المهارات وإكساب الطلبة الخبرات والمعارف في مجالات العمل البلدي،إضافة إلى شغل أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية، و انخراط الطلبة في العمل خلال عطلة الصيف لفتح آفاق جديدة لرسم ملامح خارطة المستقبل واختيار المجال المناسب في حياتهم العملية.

شغل أوقات الفراغ

وقال سلطان عبدالله بن درويش مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة، لـ (البيان): درجت دائرة البلدية والتخطيط سنوياً على تنظيم برنامج التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية وذلك لشغل أوقات فراغ الطلبة بما يفيدهم ويصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية العمل في مجالات خدمات الدائرة ومن المتوقع هذا العام استقبال 100 طالب وطالبة ضمن برنامج التدريب الصيفي، ويتضمن البرنامج ورشاً تعريفية، وبرامج تدريبية، ومنح المتدربين مكافآت مالية وتنظيم زيارات ميدانية، وفي ختام البرنامج يتم منح الطالب شهادة تدريب مقدمة من دائرة البلدية والتخطيط.

وذكر انه سيتم خلال فترة التدريب العملي توزيع المتدربين على إدارات الدائرة حسب الحاجة ويقوم بالإشراف على عملية تدريبهم مشرفون مختصون لتقييمهم طوال فترة البرنامج التدريبي الصيفي، موضحاً أن البرنامج يدعم رؤية الدائرة ويحقق هدفها الساعي لتعزيز الهوية الوطنية من خلال صقل مهارات وخبرات وقدرات المواطنين وتسخير الطاقات الكامنة بداخلهم وتوجيهها للمسار الصحيح من خلال موظفي الدائرة الذين لن يبخلوا بخبراتهم وأفكارهم للأخذ بالأيدي الناشئة.