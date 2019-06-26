«صحة دبي» تقبل 170 طالباً في برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أعلنت هيئة الصحة في دبي قبول 170 طالباً وطالبة في برنامج التدريب الصيفي 2019، والتي ستبدأ من 11 يوليو المقبل لغاية 8 أغسطس 2019 بدبي، وذلك لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الشخصية والعلمية، وإكسابهم المزيد من المعرفة المتصلة بمختلف الوظائف والتخصصات، إلى جانب برامج التدريب العملي التي أعدتها الهيئة بشكل خاص ومن خلال مدربين محترفين لتتناسب ورغبات الطلبة ومتطلباتهم الأساسية واحتياجاتهم المختلفة.

وقالت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة: إن الهيئة اعتمدت باقة مميزة من مجالات التدريب في قطاعاتها وإداراتها لتمكين الطلبة المواطنين من استثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم في أنشطة وأعمال هادفة، تدعم محصلتهم العلمية والتعليمية وتزيد من معارفهم، وتؤهلهم بشكل مبكر لسوق العمل من خلال سلسلة متكاملة من برامج التدريب، التي ترمي إلى ترسيخ شعورهم بالمسؤولية، واكتشاف مواهبهم وتوجيه قدراتهم في المسارات الصحيحة المتوافقة مع خططهم التعليمية والمهنية المستقبلية، إضافة إلى منحهم فرص اكتساب الخبرات العملية في المجالات الصحية والإدارية، والتعرف إلى مجمل الوظائف التي توفرها الهيئة للمواطنين في التخصصات كافة، وكيفية الحصول على الوظيفة المناسبة مستقبلاً.

ومضت قائلة إن هيئة الصحة حرصت كذلك على تحفيز الطلبة معنوياً ومادياً لتنمية دافعيتهم على التعلم والتدريب واكتساب الثقة بأنفسهم والالتزام وحفظ النظام، حيث خصصت مكافآت شهرية للمتدربين حسب المرحلة التعليمية.

بدورها قالت ميعاد آل علي مسؤولة التدريب في الهيئة: سيكون هناك لقاء تعريفي للطلبة سيتم تحديده لاحقاً للتعريف، بطبيعة الوظائف ومجالات التدريب والإعداد، إلى جانب تعريفهم بتفاصيل الدوام والضوابط العامة للعمل، ومن ثم مباشرة التدريب بشكل واقعي وفعال.