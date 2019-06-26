حميد القطامي: نقدر الدور الكبير للقطاع الصحي الخاص

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تقدر الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص في دبي، وتثمن أعمال التوسعات التي يشهدها هذا القطاع، سواء على مستوى حجم المنشآت الطبية وأعدادها أو مستوى الخدمات التي يتم توفيرها ضمن التنافسية الإيجابية بين (الحكومي والخاص)، والتي تصب في خدم المجتمع ومصلحة المرضى.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، صباح أمس، مجمع العيادات التخصصية لمستشفى السعودي الألماني في منطقة جميرا، وذلك بحضور ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الدولة.

وقال معاليه إن هيئة الصحة بدبي تحرص على دعم المؤسسات الصحية الرائدة ومتعددة الجنسيات التي رأت في دبي المناخ الأفضل للاستثمار في هذا المجال المهم، كما رأت أهمية المشاركة في تطور القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.

وأوضح معاليه أن انتشار المنشآت الطبية (المستشفيات والمراكز والعيادات) وتنوعها في ربوع دبي، يزيد من فرص الرعاية الصحية المتكاملة، ويخدم في الوقت نفسه استراتيجية السياحة الصحية في المدينة، التي أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن تجربة صحية مميزة.

وخلال افتتاحه للعيادات المتخصصة، اطلع معاليه على مستوى الخدمات والتجهيزات المتوفرة، كما تبادل الحديث مع الأطباء، حول أهمية تقديم كل ما هو أفضل للمتعاملين، وضرورة إحاطة المرضى على وجه التحديد بالعناية والراحة.