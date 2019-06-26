تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات المترو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها بصدد تغيير موقع عربات النساء والأطفال في قطارات المترو الحالية، والذي سيستغرق شهرين، حيث تتضمن إزالة جميع الملصقات من هذه العربات خلال ساعات الصيانة من مواقعها الحالية بجانب المقصورة الذهبية إلى الموقع الجديد في آخر مقصورة القطار على الجانب الآخر، على أن يتم الانتهاء من التغيير الكلي لمواقع عربات النساء والأطفال في نهاية شهر أغسطس.

اهتمام

وقال محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: «نولي اهتماماً بالغاً براحة ركاب مترو دبي، وخاصة فئة النساء والأطفال، لذا فقد أطلقت المؤسسة حملة ميدانية لتطبيق هذه المبادرة الرامية إلى تناسق عربات النساء والأطفال مع عربات المترو في القطارات الجديدة».

خطة

وأوضح المظرّب أن الخطة التوعوية التي أطلقتها الهيئة شملت ثلاث مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في إبلاغ ركاب المترو بتغيير موقع عربة النساء والأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإرشادية وتخصيص موظفين إضافيين في المحطة في حال وجود أي استفسارات لديهم وإرشادهم للمقصورات المخصصة لهم، وتتمثل المرحلة الثانية في وضع ملصقات ولوحات على أرضيات وبوابات رصيف المحطة لتوجيه النساء والأطفال إلى الموقع الجديد، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في الإعلان عن انتهاء تغيير موقع عربة النساء والأطفال في قطارات مترو دبي الحالية.

اقبال

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات اختارت تنفيذ نقل عربة النساء والأطفال خلال الفترة المذكورة نظراً لزيادة الإقبال على استخدام تلك الفئة للمترو في العطلة الصيفية، حيث تسعى الهيئة إلى توفير الخصوصية والراحة لركّاب هذه الفئة من المقصورات، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع.