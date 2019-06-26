القمة العالمية للتسامح تحظى برعاية «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

ثمنّت اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للتسامح، رعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي لفعاليات الدورة الثانية من القمة لعام 2019 والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 13-14 نوفمبر المقبل تحت شعار «التسامح في ظل الثقافات المتعددة: تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وصولاً إلى عالم متسامح».

ويشكل الحدث أرضية شاملة لتبادل الآراء والخبرات، والعمل على بناء شراكات خلاقة للتوصل إلى تبني مبادرات لتعزيز مبادئ وقيم التسامح بين الشعوب استناداً إلى ترسيخ ونشر مفاهيم تقبل التنوع والتعددية واحترام الاختلاف، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي بين أفراد العالم أجمع، حيث يشارك فيه أكثر من ألفي شخص من المختصين والخبراء والأكاديميين، والمؤثرين الاجتماعيين ومبعوثي المجتمع الدبلوماسي.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح في دبي رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح، أن الدعم الكبير الذي توليه الجهات الراعية للقمة سيكون له أثر بالغ في إنجاح الحدث، كما يعمل على تعزيز المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات كنموذج يحتذى به للتسامح والتعايش، بفضل الدور الكبير الذي تلعبه حكومتها الرشيدة.

من جانبه أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن التسامح جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، بفضل مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من قيم ومبادئ التسامح منهجاً حياتياً راسخاً وأساساً متيناً في بناء الوطن، وواصلت المسيرة قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر مبادرات وطنية أكدت الرؤية الإماراتية المؤمنة بالتسامح.