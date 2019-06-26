مريم المهيري: الإمارات تواكب تطورات الأمن الغذائي

المصدر: روما - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن جهود دولة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تواكب أحدث التطورات وقضايا الأمن الغذائي العالمية، وتهدف إلى إنشاء ركائز أساسية في سبيل ضمان الأمن الغذائي للدولة كأولوية وطنية من خلال وضع مجموعة من الآليات وبرامج العمل المتكاملة بين جميع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك أثناء ترؤس معاليها وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» التي انطلقت 22 يونيو الجاري في مقر الفاو بالعاصمة الإيطالية روما، وتستمر فعالياتها حتى 29 يونيو الجاري.

ورافق معاليها عمر عبيد محمد الشامسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، والمهندسة فاطمة الكلباني، المندوبة الدائمة للدولة لدى منظمة الفاو، وضم الوفد الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وأحمد الملا، نائب رئيس بعثة الدولة بروما، وسمية العريفي، مديرة مكتب وزيرة الدولة للأمن الغذائي.

خطوات

وسلّطت معالي مريم المهيري، في مداخلتها أمام المؤتمر، الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذتها دولة الإمارات لضمان إنتاج غذائي مستدام عالي الجودة لمواطنيها. وأوضحت أن الإمارات عملت على تطوير «آليات الزراعة المستدامة» من أجل التشجيع على إنتاج مستدام لمنتجات الأغذية عالية الجودة عن طريق استخدام أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى تطوير المعايير الوطنية للعلامات والمنتجات الغذائية، إلى جانب تفعيل برنامج المسرعات الحكومية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التي تحول دون تبني التقنيات الزراعية الحديثة التي تم تطويعها، وفق ظروف الدولة ومنها أساليب الزراعة الحضرية المتطورة.