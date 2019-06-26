دعوة لتسمية شخصية كرتونية تقف بجانب رائدي الفضاء الإماراتيين

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

دعا مركز محمد بن راشد للفضاء المتابعين لحساب المركز عبر «الانستغرام» للتفاعل مع الصورة الملتقطة التي تضم رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بصحبة شخصية كرتونية ترتدي بدلة رواد الفضاء، وطلب من المشاركين ترشيح تسمية ملائمة للشخصية الكرتونية، على أن يتم اختيار الأفضل من بينها.

وتفاعل المشاركون على حساب المركز الإلكتروني بشكل واضح، حيث سارع الجميع بترشيح أسماء لهذه الشخصية الكرتونية ومن بينها: «طموح، ضي، مهير، فاضل، ريود من «رائد الفضاء»، شهاب، سهيل كونها أسامي إماراتية يرتبط معناها بالفضاء والنجوم.