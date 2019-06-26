«الصحة» تحذر من نسخ مقلدة لثاني أغلى دواء في العالم

المصدر: أبو ظبي - مصطفى خليفة

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج مقلد لثاني أغلى دواء في العالم يحمل العلامة التجارية (Soliris) والذي يحتوي على المادة العلمية (eculizumab) لعلاج خلل دموي وراثي نادر يصيب الأطفال، والمصنع من قبل شركة اليسون (Alexion) وهو قيد التسجيل في دولة الإمارات إذ تبلغ التكلفة السنوية للمريض الواحد حوالي 409 آلاف دولار (1.5 مليون درهم).

وأكدت وزارة الصحة أن الشركة المصنعة للدواء أفادت بوجود منتجات مقلدة للمنتج الأصلي تحمل أرقام التشغيلتين: (P0009403) و(1000308) وقد تم العثور على تلك المنتجات المقلدة في بعض الدول وتباع بطرق غير قانونية وليس عن طريق الموزع الأصلي، كما تبين أن أرقام التشغيلتين المقلدتين هي أرقام صحيحة للمنتج الأصلي ويتم توزعها حالياً بالأسواق.