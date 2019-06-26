يوم مفتوح في أبوظبي لتوظيف 656 مواطناً

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن تجربة اليوم المفتوح للتوظيف حققت نجاحاً كبيراً، ونسبة رضا مرتفعة لدى الشباب المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة بعد رصد حصول عدد منهم على وظيفة خلال ساعتين أو ثلاث ساعات.

ودعا الشباب إلى ضرورة التحلي بالمرونة عند متابعة عروض العمل الوظيفية، والسعي لاكتساب الخبرات من سوق العمل بما يؤهلهم للحصول على فرص وامتيازات وظيفية أفضل مستقبلاً.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، لتوظيف 656 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل في قطاعات اقتصادية حيوية، امتدت فعالياته من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وذلك بمركز أبوظبي للمعارض (أدنيك).

وشهدت الفعالية مشاركة 26 شركة تابعة للقطاعين شبه الحكومي والخاص، شاركت في الفعاليات بتوفير العديد من الشواغر لمؤهلات مختلفة، بينها نحو 300 وظيفة فنية لحملة مؤهل الثانوية العامة، في مجالي الصيانة والعمليات، بجانب 20 وظيفة أخرى للمؤهل نفسه في قطاع الأمن.

وتفقد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أروقة اليوم المفتوح للتوظيف، حيث تحدث مع مسؤولي جهات العمل المشاركة، ومع عدد من الشباب الباحثين عن عمل، مطالباً إياهم بالتحلي بالصبر والحرص على تطوير خبراتهم.

قطاعات

وشدد الهاملي على أن الوزارة تحرص على تنظيم أيام توظيف مفتوحة في مختلف قطاعات العمل، لاستقطاب الباحثين عن فرص وظيفية من المواطنين والمواطنات، ولإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في أيام التوظيف، بهدف تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية.

كما ضمت قائمة الوظائف المتاحة في اليوم التوظيفي 30 وظيفة ضمن برنامج خريج إداري، و24 وظيفة ضمن برنامج الطيارين المتدربين، جميعها لحملة البكالوريوس، بجانب وظائف أخرى في قطاعات مثل الخدمات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المواقع والبرمجة والاتصالات والتدقيق ومراقبة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والسياحة والفندقة، بجانب وظائف في قطاع الهندسة الإنشائية وأخرى في مجال المحاسبة.

حضور

وشهد اليوم التوظيفي حضوراً كثيفاً من قبل المواطنين الباحثين عن العمل، تراوح ما بين 1000 إلى 1200 مواطن ومواطنة، فيما سجّلت المشاركة النسائية نسبة حضور أكبر من الشباب، حيث حرصت العشرات منهن على الحضور بصحبة آبائهن أو أزواجهن.

وأعرب شباب مشاركون في اليوم التوظيفي عن سعادتهم بعدد الوظائف التي أتاحها اليوم المفتوح للتوظيف.