«إسعاف دبي» تنقذ مريضاً خمسينياً من نوبة قلبية

المصدر: دبي - البيان

أنقذ مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في منطقة المارينا مريضاً باكستانياً عمره 50 عاماً من تدهور في حالته الصحية إثر إصابته بتوقف مفاجئ في القلب والتنفس. وقد أسهم الوصول السريع لفريق المسعفين في الوقت المناسب في إنقاذه من تدهور حالته، كما ساعد وجود نقطة إسعاف المارينا في الاستجابة السريعة ووصول الفريق من أقرب مكان.

تلقى المسعفون البلاغ نحو الثامنة مساء الثلاثاء الماضي عن وجود المريض في فندق مارينا بابلوس، ووصل الفريق إليه خلال 6 دقائق فقط، حيث بدأ المسعف بمجرد وصوله في الإنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائية حتى عاد النبض والتنفس إلى طبيعته فتم نقله إلى المستشفى السعودي الألماني، وعلى الفور أُدخل إلى العناية الفائقة حتى تحسنت صحته كثيراً، وزاره فريق المسعفين للاطمئنان عليه في اليوم التالي، وبعد أيام قليلة خرج المريض معافى من المستشفى ليمارس حياته الطبيعية.

وقال محمد محسن القفلي، رئيس شعبة إسعاف جبل علي، إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أسهمت بإنقاذ حالات مشابهة من قبل، مؤكداً أن الكوادر الإسعافية تعاملت مع هذه الحالات في مكان وقوع الإصابة، لما تتمتع به من سرعة استجابة وتأهيل عالٍ وإمكانات كبيرة.